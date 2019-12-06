البزري: الطبقة السياسية الحاكمة تختلف على تقاسم الحصص

أكّد رئيس ​بلدية صيدا​ ​عبد الرحمن البزري​ في تصريح له أن "الطبقة السياسية الحاكمة تتنافس وتختلف على تقاسم الحصص وتوزيع الحقائب في حين أن الطبقة العاملة وبقية المواطنين يرزحون تحت قساوة الأوضاع الحياتية والمعيشية ويعملون على تقاسم لقمة العيش في ما بينهم والتي يحصلونها بشق الأنفس وعرق الجبين".

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