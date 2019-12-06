طالبت ​بلدية بدنايل​ وزير الصناعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​وائل ابو فاعور​ من خلال كتاب ارسلته الى الوزارة "إعادة النظر بقرار اقفال ​المسالخ​ الموجودة في البلدة بالشمع الاحمر بعد الاجراء الذي اتخذته الوزارة في 4 ايلول الفائت، على ان يستبدل قرار الاغلاق برزمة شروط من شأنها ان تحفظ ​السلامة العامة​"، مؤكدة ان "اصحاب المسالخ التزموا بكافة الشروط التي طبت منهم للمحافظة على جودة المنتج".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بدنايل لأبو فاعور: لاعادة النظر بقرار اقفال المسالخ الموجودة بالبلدة بالشمع الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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