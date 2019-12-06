أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ بعد لقائه وفدا من ​البنك الدولي​ ان "ما يحصل في نقاش واقرار موازنة ٢٠٢٠ معدّلة لتنسجم مع الواقع المالي المستجد ومتطلباته، يشكل اشارة حياة ايجابية للمجتمعين المحلي والدولي، على الطرفين السياسي والمدني تلقفها من دون مكابرة والتعاون معاً لفتح الباب سريعاً امام الحلول الانقاذية".

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان بعد لقاء وفد البنك الدولي: اقرار موازنة ٢٠٢٠ معدلة اشارة ايجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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