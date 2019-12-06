نفى مكتب المرشح ل​رئاسة الحكومة​ ​سمير الخطيب​ "ما ورد في بعض ​وسائل الاعلام​ حول صحته"، مؤكدا أن "الخبر المشار اليه، شأنه شأن سائر ال​شائعات​ عار من ​الصحة​، ولمن يهمه الامر، فإن صحته جيدة جدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب سمير الخطيب نفى ما ورد في بعض وسائل الاعلام: هو بصحة جيدة وأي أمر غير ذلك شائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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