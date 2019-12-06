قضت ​المحكمة العسكرية​ برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة ثلاث سنوات، بحقّ السوري الموقوف راغب العلي، وتجريده من حقوقه المدنية، وأدانته بجرم تزوير أختام خاصّة ببعض المعاملات في ​مرفأ بيروت​، واستخدام هذه الأختام مع علمه بالأمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر إدانة سوري متهم بتزوير أختام معاملات بمرفأ بيروت وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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