لجنة المال أقرت موازنات 5 وزارات وعلقت بنود جمعيات وسفر ومساهمات

اعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ان "لجنة المال والموازنة اقرت موازنات وزارات ​الشباب​ والرياضة والخارجية والثقافة والاعلام و​البيئة​، مع الغاء بعض البنود المتعلقة بجمعيات ومساهمات وسفر"، مشيرا الى ان "اللجنة علّقت بنوداً للجلسة الختامية التي ستعقد الاسبوع المقبل مع التقارير المطلوبة". وقد حضر الجلسة وزراء الثقافة محمد داود والبيئة فادي جريصاتي والشباب والرياضة محمد فنيش والاعلام جمال الجراح والامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

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