المكتب التربوي بالتيار الوطني دان الاعتداء على مكتبه بجونية: لمعاقبة الفاعلين أمام القانون

أعرب المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر" عن إدانته "الاعتداء على المبنى الّذي يضمّ هيئة قضاء كسروان الفتوح والمكتب التربوي للتيار في جونية، بقنابل "مولوتوف" فجر اليوم".
وتساءل في بيان، عن "الهدف من هكذا جرائم وضيعة، والبلاد مقبلة على استشارات نيابيّة يؤمل في أن تضع الوطن على سكّة الحلول"، لافتًا إلى "أنّه يضمّ صوته إلى هيئة القضاء"، مهيبًا بالأجهزة الأمنية، "الّتي له ملء الثقة بها، بالتسريع بالتحقيقات في الحادث، تمهيدًا لمعاقبة الفاعلين أمام القانون، ليبان قمح لبنان من زؤانه أمام القضاء والرأي العام".
وعاهد المكتب التربوي، جميع اللبنانيين "أنّه سيبقى يجابه القنابل بالقلم والشتائم بالعمل الدؤوب، في سبيل نهضة لبنان وأجياله".
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