باسيل: لبنان دفع ثمن الصراعات والتسويات باللجوء الفلسطيني والنزوح السوري

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​، أنّ "​لبنان​ في موقعه الجغرافي هو عربي الهويّة، والبعض يريد أخذه شرقًا والبعض الآخر يريد أخذه غربًا، ونحن نريده جسر تواصل بين الشرق والغرب"، لافتًا إلى أنّ "لبنان بتمركزه هو في قلب الصراع العربي- الإسرائيلي وكذلك العربي- الفارسي وخاصة السعودي- الإيراني، ونحن نريده مرتكزًا للحلول العادلة".

وركّز في كلمة له خلال افتتاح النسخة الخامسة من الحوار الأورو- متوسطي يوروميد في روما، على أنّ "خطوط التقاطع الخارجيّة أنتجت احتكاكات عديدة في بلدنا ومحيطه، وأنتجت أزمات وحروبًا، وكان للبنان دومًا ضرر منها، ولم يستفد يومًا من مصائب غيره بل دفع ثمن الصراعات المزمنة ب​اللجوء الفلسطيني​ على أرضه ودفع ثمن التسويات المؤقتة نزوحًا سوريًّا يتغلغل في نسيجه"، موضحًأ أنّ "نسبة النازحين واللاجئين أصبحت حوالي 40 بالمئة من شعب لبنان، كأنّنا نقول إنّ الولايات المتحدة الأميركية تستقبل 130 مليون نازح، وقد وصلوا إلى حدود 200 نازح في الكيلومتر المربع، كأنّنا نقول إنّ إيطاليا تستقبل 60 مليون نازح".