المبعوث الأممي إلى سوريا: لن يعود اللاجئون لبلادهم دون تغيرات على الأرض

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن "اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم دون تغيرات على الأرض"، داعياً روسيا وإيران إلى "العمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا أرادتا رؤية تغيرات في سوريا".
ولفت إلى أنه "على روسيا وإيران العمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا أرادتا رؤية تغيرات في سوريا"، مشيراً إلى "إننا نحتاج لروية تغييرات على الأرض لأن من دونها لا يمكن للاجئين العودة إلى بلادهم".
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