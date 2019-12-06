جهانغيري: الاحداث الاخيرة لحقت أضرارا مادية ومعنوية

أشار النائب الأول ل​رئيس الجمهورية​ الايرانية ​اسحاق جهانغيري​ إلى أن "الأحداث الأخيرة قد تسببت في الحاق أضرار مادية ومعنوية كبيره"، مؤكدا "ضرورة توفير الاليات اللازمة لممارسة المواطنين حقهم في الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم ".

ولفت إلى أن "غدا هو يوم الطالب ، وهو يوم يذكرنا بالمسؤولية التاريخية لجيل واعٍ ومؤثر وقد ينتمي هذا اليوم لجميع ​الطلاب​ الأعزاء في بلدنا ويتم الترحيب بطلابنا هذا العام في ظل ظروف خاصة حيث مرت البلاد بأيام مريرة"، مشيراً إلى "إننا جميعا تاثرنا بالأحداث الأخيرة التي تسببت في أضرار مادية ومعنوية ونشعر بحزن عميق إزاء الضحايا من المواطنين و​قوى الامن​ ".