وزير الخارجية التركية ندد بطرد اليونان للسفير الليبي: سلوك غير ناضج

ندّد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، بقرار اليونان طرد السفير الليبي في أثينا، ردًّا على اتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب جزيرة كريت اليونانية.
وركّز في تعليق صحافي، على أنّ "طَرد السفير بسبب الاتفاق الّذي وقّعناه هو سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. هذا أمر شائن".
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