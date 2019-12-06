وزير الخارجية التركية ندد بطرد اليونان للسفير الليبي: سلوك غير ناضج

ندّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، بقرار ​اليونان​ طرد السفير الليبي في ​أثينا​، ردًّا على اتفاق بين ​ليبيا​ و​تركيا​ ل​ترسيم الحدود​ البحرية بين البلدين قرب جزيرة كريت اليونانية.

وركّز في تعليق صحافي، على أنّ "طَرد السفير بسبب الاتفاق الّذي وقّعناه هو سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. هذا أمر شائن".