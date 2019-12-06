لافروف: لن ننشر أسلحتنا في أي منطقة قبل أن تظهر فيها صواريخ أميركية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،عقب لقائه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أن "​موسكو​ لن تنشر أسلحة مشمولة بمعاهدة ال​صواريخ​ القصيرة والمتوسطة المدى في أي منطقة، قبل أن تظهر هناك صواريخ أميركية"، مشيراً الى ان "الغرب لم يبادر على الرد حول مقترح الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ للدول الغربية بالامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في ​أوروبا​ باستثناء الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، الذي أعرب عن استعداده لبدء الحوار حول هذا الموضوع"، موضحاً انه "في حال لم يحظ المقترح الروسي بتأييد الدول الغربية، فإن موقف موسكو لن يتغير".

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