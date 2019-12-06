كشفت مصادر وكالة "رويترز"، أنّ "منظمة "أوبك" وحلفاء من منتجي ​النفط​، في إطار المجموعة الّتي يُطلق عليها اسم "أوبك+"، اتّفقوا على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة "أوبك" وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.