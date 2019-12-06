شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تبدأ مناقشة حساب ختامى 2018/2019 بـ6 اجتماعات مهمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح سالم أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات خلال يومى الأربعاء والخميس المُقبلين، بواقع 3 اجتماعات عن كل يوم، تبدأها الأربعاء ببحث ومناقشة النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلى وزاراتى المالية، والتخطيط والمتابعة الإصلاح الإدارى.
وتبحث اللجنة فى اجتماعها الثانى يوم الأربعاء نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019، وكذلك بحث ومناقشة نتائج تنفيذ السياسات والخطط التى أقرها المجلس الأعلى للأجور بشأن أجور العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزارة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.
وأوضح سالم، أن اللجنة ستبحث فى اجتماعها الثالث موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية.
وأضاف سالم أن الاجتماع الرابع سيكون صباح يوم الخميس، بحضور ممثلى وزارات المالية، والاستثمار والتعان الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للسنة المالية 2018/2019 فى ضوء الاختصاصات الموكلة إليها بشأن متابعة موقف المنح والقروض عن ذات السنة.
ولفت إلى أن الاجتماع الخامس سيبحث ويناقش موقف الاستثمارات الحكومية من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتختتم اللجة أعمالها الأسبوع المُقبل، ببحث ومناقشة موقف قضية الدعم من خلال حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية2018/2019، بحضور ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى.
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