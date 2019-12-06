شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: تميم في مأزق بعد تراجُع أرصدة البنوك الأجنبية وهروب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، أن سياسات النظام القطرى الداعمة للميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة أدت إلى أزمات متتالية وهروب المستثمرين الأجانب والعرب من السوق القطرية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن أحدث الأرقام المعلنة كشفت عن تراجُع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية سنوياً بنسبة 13.11% لتصل عند 52.91 مليار ريال؛ الأمر الذي يكشف هروب المودعين عن وضع أموالهم في البنوك الأجنبية العاملة في البلاد خوفاً من قيامها بالتخارج من السوق القطرية في أيّ وقت جرّاء استمرار مقاطعة الدول العربية للدوحة للعام الثالث؛ ما كبَّدها خسائر مالية تخطت الـ500 مليار دولار.

وتابع موقع قطريليكس: في دلالة واضحة على تأثر معدلات الاقتصاد انخفاض ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.59 % إلى 1.88 مليار ريال؛ الأمر الذي ينذر بكارثة للاقتصاد ومؤشر واضح على هروب المستثمرين الأجانب وارتفاع في معدل نسبة الاقتراض من الأسواق العالمية، حيث إن إجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

واستطرد الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن آخر ما أضيف إلى سجل الخسارات التي تكبّدتها البلاد جرّاء المقاطعة تراجُع تصنيف صندوق قطر السيادي، حيث أفادت التقارير المتخصصة في تتبع أرقام الصناديق السيادية بأن جهاز قطر للاستثمار غادر مربع الكبار من دون رجعة، هو ما يضع الحكومة في مأزق شديد مع تمسك أمير قطر تميم بن حمد بدعم الإخوان والجماعات المتطرفة وحلفائه، حيث يواجه اقتصاد البلاد أزمة طاحنة.