مجلس المستشارين يقر المادة 9 من قانون المالية ويصادق بالأغلبية على جزئه الأول

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، بما في ذلك مادته التاسعة المثيرة للجدل والتي أثارت احتجاج المحامين وهيئات حقوقية.

وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 38 مستشارا، وعارضه 21 مستشارا.

وجاء تصويت المستشارين في وقت كان أكثر من 100 من المحامين قد نظموا رفقة فعاليات حقوقية وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإسقاط المادة التي اعتبروها غير دستورية لأنها تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية، بمنعها الحجز على أملاك الدولة.