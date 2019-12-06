اعتبرت الفنانة، منى فتى، مواقع التواصل الاجتماعي سيفا ذا حدين، لأنها قد تفيد الفنان، أو تحطمه، مشيرة إلى أن أشخاصا، لا علاقة لهم بالفن، اشتهروا بسببها.
وصرحت منى فتو لـ”اليوم24″ أن الفنان يجب أن يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر، ويضع خطوطا حمراء لما ينشره عن حياته الشخصية، ولا يتجاوز في ذلك الحدود، إذا رغب في تقريب الجمهور منها.
وكشفت منى فتو أن حسابا مزيفا على “أنستغرام”، انتحل صفتها، ما دفعها إلى إنشاء حساب شخصي حقيقي، قبل 3 أشهر، لتوضح أنها لا تهتم كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر منى فتو: مواقع التواصل ممكن تهرس الفنان.. وكاين لي معندو علاقة بالفن وعندو شعبية بسببها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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