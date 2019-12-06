طنجة..مشادات كلامية تنتهي بجريمة قتل بين أبناء الحي

اهتز حي بني ورياغن، ليلة الخميس/الجمعة، في طنجة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب، بعد تلقيه لطعنات قاتلة من طرف أحد أبناء حيه.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الضحية “منير”، البالغ من العمر 30 سنة، دخل في مشادة كلامية مع ابن حيه، تحولت إلى شجار باستعمال الأسلحة البيضاء، قبل أن يقوم المشتبه فيه بطعن الضحية على مستوى البطن، والفرار، ما أدى إلى مقتله فور وصوله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.
وفور وقوع الحادث، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، لتحديد هوية المشتبه فيه، والبحث عنه قصد إيقافه.
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