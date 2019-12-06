أعلنت تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا، اليوم الجمعة، تمديدها لإضرابها عن العمل، لأسبوع ثان، يبدأ انطلاقا من، الاثنين المقبل.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إن إضرابها، الذي مددته، قد تقرر، في الأسبوع المقبل، تمديده لأسبوع ثالث، معلنة مواصلة أعضائها للاحتجاج في العاصمة الرباط.
وكان الأساتذة حاملو الشهادات العليا قد وجهوا اتهامات إلى سلطات الرباط بتعنيفهم، إذ كانوا قد اقتحموا مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومقر مديرية الموارد البشرية التابعة لنفس الوزارة.
ويخوض الأساتذة حاملو الشهادات العليا إضرابهم عن العمل، مع سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة الرباط، للمطالبة بتغيير إطارهم، وترقيتهم بالشهادة.
ومن المنتظر أن يتزامن إضراب حاملي الشهادات، الأسبوع المقبل، مع إضراب من المنتظر أن يخوضه أطر التخطيط، والتوجيه التربوي في وزارة التعليم، يومي 11 و12 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الغليان الاجتماعي متواصل..الأساتذة حاملو الشهادات يمددون إضرابهم لأسبوع إضافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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