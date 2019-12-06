بعد الحريق .. إدارة “الرباط سنتر”: ليست هناك أي خسائر مادية أو بشرية والمركز مستعد لاستقبال زواره

خرجت إدارة مول “الرباط سنتر” اليوم الجمعة، لطمأنة زوار المركز التجاري، بكون الحريق الذي اندلع فيه لن يؤثر على استقبال الزوار.

وقالت الإدارة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، إن الحريق الذي اندلع في المركز التجاري صباح اليوم، كان ناتجا عن تماس كهربائي في الطابق الأرضي، مؤكدة على أنه كان بسيطا.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحريق تمت السيطرة عليه بتدخل من الفرق التقنية للمركز التجاري، وبدعم من قوات الوقاية المدنية والإطفاء.

وأكد المصدر ذاته، أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية، مضيفا أن المحلات التجارية المرتبطة بالخط الكهربائي المتضرر، تم إخلاؤها، التزاما بمعايير السلامة المعمول بها.

وكانت سيارات الإطفاء والوقاية المدنية، قد هرعت إلى مكان المركز التجاري الجديد قبل ظهر اليوم الجمعة، لإطفاء الحريق الذي نشب فيه، ما خلف حالة ذعر وخوف في أوساط زوار المركز التجاري الذي افتتح حديثا في العاصمة.