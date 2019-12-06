بالفيديو: يجب مراعاة التوقيتات الخاصة بحكومة تصريف الأعمال

ما بعد استقالة عادل عبد المهدي، مرحلة ستكون رهن تطبيق القوانين الخاصة فيها، فيما يتعلق بشكل إدارة الدولة. يرى مختصون في الشأن القانوني ان على البرلمان مراعاة التوقيتات القانونية الخاصة بحكومة تصريف الأعمال والعمل على تشكيل حكومة جديدة أو الذهاب لانتخابات مبكرة بقانون جديد. ويرى اخرون، ان المشهد في البلاد سيذهب إلى ما هو اعقد منه الان في ظل تمسك الكتل السياسية بمصالحها وتفسير القوانين وفق الأهواء والمصالح، في وقت كان بإمكان رئيس الوزراء إنهاء الأزمة قبل الاستقالة بالدعوة إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو ما يسمح به الدستور وفق المادة الرابعة والستين على حد قولهم.



وكانت كلية القانون بجامعة بابل قد نظمت ندوة حوارية مع عدد من اساتذة القانون سلطت الضوء خلالها على مجمل الفقرات القانونية التي تنظم عمل الحكومة والبرلمان في هذه المرحلة.

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