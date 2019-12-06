القبض على مصري مطلوب من 'الإنتربول' في النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، الجمعة، عن إلقاء القبض على مطلوب من قبل "الانتربول" لجمهورية مصر.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "إحدى السيطرات التابعة إلى قسم السيطرات والطرق الخارجية القت القبض على مواطن مصري مطلوب دوليا لجمهورية مصر العربية".
وأضافت أن "المتهم تم تسليمه الى الاستخبارات ومكافحة ارهاب النجف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".
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