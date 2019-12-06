تستعد المطربة اللبنانية، إليسا، لممارسة مهنة جديدة تتمثل بمشاركتها في إعداد وتحرير عدد جديد من صحيفة "النهار" اللبنانية. وشاركت إليسا مقطعا مصورا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنا وصحيفة "النهار" نعمل سويا على عدد مميز، عدد إنساني، عدد حقيقي، نزرع الأمل .. الآن شاركوا قصصكم وابعتوها أينما كنتم ومن كل العالم العربي"، بحسب "سبوتنك".



وهذه ليست المرة الاولى التي تمارس فيها إليسا المهنة الصحفية، إذ شغلت من قبل منصب رئيس تحرير مجلة "جمالك" في عدد وحيد عام 2013، وأعربت وقتها عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تمارس مهنة جديدة بعيداً عن الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.