بالفيديو: الاحتجاجات جمعت أطياف الشعب ووحدت مطالبهم

جدد المتظاهرون في بغداد، مطالبهم الشعبية باستبدال الطبقة السياسية، فيما أكدوا على سلمية احتجاجاتهم. المتظاهرون قالوا خلال حديثهم لبرنامج ناس وناس، ان التظاهرات جمعت كل اطياف الشعب ووحدتهم في المطالبة بالقضاء على الفساد. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو اىلمرفق أعلاه.

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