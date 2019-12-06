أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الجمعة، عن تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا بأطراف سبع البور موجهة إلى وسط بغداد. وقال خلف في حديث لقناة "العراقية الإخبارية"، إن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا في اطراف منطقة سبع البور شمالي العاصمة". وأضاف أن "الصواريخ كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلف: تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا بأطراف سبع البور موجهة لوسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.