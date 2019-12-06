بالفيديو: مسلحون مجهولون يختطفون شيخ عشيرة

طالب ذوو شيخ عشيرة المعن، ابراهيم جدوع الشمري بالإفراج عنه بشكل فوري. ناشد ذوو الشيخ الجهات المختصة بالتدخل لإطلاق سراحه. يذكر أن الشمري تم اختطافه على ايدي مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث سيارات نوع بيك اب.

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