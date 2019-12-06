الأهلي المصري يدعم قائمته الأفريقية بمدافع جديد

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الأهلي المصري
قرر الأهلي المصري قيد مدافعه المخضرم سعد سمير في قائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال أفريقيا، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني المقرر لها الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
وجاءت خطوة ضم سمير إلى القائمة الأفريقية بسبب الأزمة الدفاعية التي تواجه الفريق، بإيقاف أيمن أشرف بسبب طرده في لقاء النجم الساحلي التونسي، إضافة إلى إصابة محمود متولي في العضلة الخلفية.
ويستضيف الأهلي نظيره الهلال في تمام التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد "الأهلي" بمدينة السلام بالقاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
واستبعد فايلر 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الهلال لأسباب مختلفة.
ويأتي القائد حسام عاشور على رأس قائمة الغيابات، لأسباب فنية، إلى جانب أيمن أشرف للإيقاف، وكذلك علي لطفي وصالح جمعة وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمود متولي بداعي الإصابة.
وكان الأهلي خسر أولى مبارياته في مرحلة المجموعات بهدف دون رد أمام النجم الساحلي، في مباراة جمعت بينهما الجمعة الماضية على الملعب الأولمبي برادس.
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