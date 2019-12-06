واشنطن: دعم طهران لحزب الله يهدد المنطقة ولدينا أدوات لمعاقبتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن دعم إيران لحزب الله يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، أن سلوك النظام الإيراني لم يشهد أي تغيير على الإطلاق، حيث تواصل طهران تدخلها في شؤون سوريا والعراق واليمن.

وأشارت إلى أن واشنطن لديها أدوات متاحة لمعاقبة النظام الإيراني منها مواصلة الضغط الاقتصادي جراء زعزعتها الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعربت المندوبة الأمريكية عن قلقها إزاء سوء معاملة إيران للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ منتصف الشهر الماضي، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وضربت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدنا عدة، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد، وخلفت مئات القتلى والجرحى.