أدلة أممية تؤكد تورط إيران بقتل 208 محتجين واعتقال الآلاف

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/12/6 06:42 م بتوقيت أبوظبي
السلطات الإيرانية تواصل قمع المتظاهرين
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، مقتل 208 أشخاص واعتقال ما لا يقل عن 7 آلاف متظاهر منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران منتصف الشهر الماضي، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إنها حصلت على "شريط فيديو تم التحقق منه" يظهر قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين.
وأضافت المفوضية أن لديها "معلومات تشير إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل" خلال الاضطرابات، ما يدعم عدد القتلى الذي سبق أن قدمته منظمة العفو الدولية.
وأضاف البيان "هناك أيضا تقارير لم تتمكن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من التحقق منها حتى الآن تشير إلى مقتل أكثر من ضعف هذا العدد".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه: "إن شريط الفيديو الذي حصل عليه مكتبها يظهر استخدام عنف شديد ضد المحتجين".
وقالت باشليه: "تلقينا أيضا لقطات تظهر على ما يبدو قوات الأمن تطلق النار على متظاهرين غير مسلحين من الخلف بينما كانوا يفرون وتطلق النار مباشرة على الوجه والأعضاء الحيوية بعبارة أخرى يطلقون النار لقتلهم".
وأشارت المفوضة إلى وجود فيديوهات تظهر "قوات الأمن تطلق النار من سطح مبنى وزارة العدل على المتظاهرين في مدينة جوانرود بمحافظة كرمانشاه غرب طهران، وكذلك رصد إطلاق نار من مروحيات بمدينة صدرة بمحافظة فارس".
وأضافت باشليه أنّ "العديد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم لم يتمكنوا من الاتصال بمحامٍ"، في حين حذّرت من "تقارير تحدثت عن اكتظاظ شديد وظروف قاسية في مراكز الاحتجاز التي تشمل في بعض المدن ثكنات عسكرية ومقرات رياضية ومدارس".
وتابعت "أحضّ السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المحتجين الذين حرموا تعسفيا من حريتهم".
وضربت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدنا عدة، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد، وخلفت مئات القتلى والجرحى.
وكشفت منظمة العفو الدولية، في 2 ديسمبر/كانون الثاني، ارتفاع حصيلة قمع نظام خامنئي للاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية على ارتفاع أسعار الوقود، إلى 208 قتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر أدلة أممية تؤكد تورط إيران بقتل 208 محتجين واعتقال الآلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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