مقتل شخصين بينهما مطلق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا

أعلن مسؤول أمريكي، الجمعة، مقتل شخصين بينهما مطلق النار في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا، وإصابة 11 شخصا.

وقال المسؤول في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أنه تم إغلاق القاعدة العسكرية، دون أن يكشف عن ملابسات الحادث.

من جانبه، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراقب الوضع بعد حادثة إطلاق النار.

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وذكرت وسائل إعلام محلية إن القاعدة تضم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف مدني، وتعد مركز تدريب أول لطياري البحرية.

ويأتي الحادث بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة ثالث، الخميس، في إطلاق نار في الورشة البحرية بقاعدة بيرل هاربر هيكام المشتركة الجوية بولاية هاواي الأمريكية.



وحينها، قال مسؤولون عسكريون، في إفادة صحفية، إن الضحية الثالثة مستقرة بعد خضوعها للعلاج، في حين أن المهاجم وهو من أفراد البحرية الأمريكية توفي إثر "إصابته بعيار ناري أطلقه على نفسه على الأرجح".

فيما لم يكشف المسؤولون أسماء الضحايا والمهاجم.

بدوره، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على حادث إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربر هيكام الأمريكية المشتركة، ومستمر في مراقبة الوضع.