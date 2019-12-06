محرز يزامل بوجبا في التشكيلة التاريخية للوهافر الفرنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتلى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيلة التاريخية لفريق لوهافر الفرنسي، التي أصدرها يوم الخميس موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أخبار الانتقالات والأرقام والإحصائيات.

وضم هذا التشكيل عدة نجوم عالميين منهم فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، فضلا عن بنيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، وديميتري باييت مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعدّ لوهافر أحد أفضل الأندية الفرنسية في مجال صناعة المواهب، حيث تخرج في مدرسة شبّانه عدة لاعبين مميزين؛ آخرهما الجزائريان رفيق جيتان اللاعب الحالي لفريق رين الفرنسي وياسر العروسي موهبة ليفربول الإنجليزي.

وسبق للجناح الجزائري أن شارك في 66 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق الأول للوهافر أسهم خلالها في 22 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

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وكان محرز انتقل لليستر سيتي الإنجليزي عام 2014 بعد أن جذب انتباه ستيف والش، كشاف "الثعالب" خلال مشاركته في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وظهر اللاعب في 179 مباراة في مختلف المسابقات بقميص ليستر سجل خلالها 48 هدفا وأهدى 38 تمريرة حاسمة، وقاده في موسم 2015-2016 للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

ويلعب محرز منذ عام 2018 بين صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي دفع مبلغ 67 مليون يورو من أجل التعاقد معه حتى عام 2023.

يذكر أن القيمة السوقية لمحرز تبلغ حاليا 60 مليون يورو في موقع "ترانسفير ماركت"، بعد أن كانت تقدر بـ750.000 يورو فقط خلال فترة وجوده مع لوهافر.