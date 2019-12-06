الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين في القدس عدة ساعات

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داوود عبدالرؤوفالجمعة 2019/12/6 05:32 م بتوقيت أبوظبي
الطاقم بعد الإفراج عنه
احتجزت الشرطة الإسرائيلية لعدة ساعات، الجمعة، طاقم تلفزيون فلسطين الرسمي في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بينما كان يهم ببث برنامج "صباح الخير يا قدس".
ويبث برنامج "صباح الخير يا قدس" من المدينة المحتلة صباح كل يوم جمعة، ويسلط الضوء على التطورات في المدينة من خلال استضافة مسؤولين ونشطاء فيها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أغلقت نهاية الشهر الماضي مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس الشرقية لمدة 6 أشهر؛ بزعم ارتباطه بالسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي الأسبوع الماضي منعت الشرطة الإسرائيلية بث البرنامج الذي كان من المقرر أن يستضيف وزير شؤون القدس فادي الهدمي.
واليوم الجمعة اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مقدمة البرنامج دانا أبوشمسية والمصور أمير عبدربه من منطقة جبل الزيتون المطلعة على البلدة القديمة من المدينة.
وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مراسلة التلفزيون كريستين ريناوي والمصور علي ياسين من منطقة باب العامود.
واقتادت الشرطة الإسرائيلية الموظفين الأربعة إلى مركز تحقيق قبل أن تفرج عنهم بعد عدة ساعات.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية عليهم عدم العمل مع التلفزيون لمدة أسبوعين ودفع غرامة مالية في حال ثبت تواصلهم معه.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان "اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي طواقم تلفزيون فلسطين العاملة في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذا الاستهداف هو جزء من مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة على مدينة القدس المحتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية"، وقالت إن "هذه الانتهاكات ما كانت لتتم لولا التشجيع الذي أخذته الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأمريكية التي نقلت سفارتها إلى القدس، واعتبرتها "عاصمة دولة إسرائيل".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية "المجتمع الدولي بإعلاء صوته، واتخاذ المواقف اللازمة لحماية ما تبقى من عملية السلام، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس المحتلة".
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