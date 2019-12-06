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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إطلاق نار كثيف في قاعدة أمريكية بفلوريدا يوقع إصابات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قالت وسائل إعلام إن إطلاق نار كثيف وقع، قبل قليل اليوم الجمعة، كانون الأول 06، 2019، في قاعدة أمريكية.
وأكدت إغلاق قاعدة بينساكولا للبحرية الأمريكية بولاية فلوريدا على خلفية حادث إطلاق نار.
كما أكدت مقتل مطلق النار في قاعدة بينساكولا البحرية بولاية فلوريدا الأمريكية.
ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول دوافع العملية وما إذا كانت إرهابية أم لا.
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