شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسلح أطلق النار بقاعدة جوية في فلوريدا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (ميامي)
أفادت الشرطة الأمريكية اليوم (الجمعة) بمقتل شخص أطلق النار في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وكانت قاعدة بنساكولا الجوية قد قالت في بيان نُشر على صفحتها على فيسبوك «تم تأمين بوابتي القاعدة وسط تقارير عن مسلح يطلق النار. سيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها».
وتأتي الحادثة بعد يومين فقط من قتل عنصر من البحرية الأمريكية اثنين من الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع الأمريكية وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في حوض بيرل هاربور البحري في هاواي.
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