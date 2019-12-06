شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية وجهت دعوة لأمير قطر تميم بن حمد لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مشددا على أن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها.

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وقال الجبير خلال مشاركته في مؤتمر «الحوار المتوسطي» في روما، اليوم (الجمعة) إن العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة قوية وارسخة مهما كان الحزب الحاكم، مضيفاً «سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب. لا بد أن نكون صارمين مع إيران»، مضيفا أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، ولا بد من القضاء على أدواتها التي تهدد بها المنطقة والعالم، إذ إنها تؤمن بتصدير ثورتها ولا تحترم سيادة الدول.

وحول القضية الفلسطينية، قال الجبير: «نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، متابعاً: «أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين».

وفي ما يتعلق باليمن، شدد الجبير على أن الحل الوحيد فيها سياسي، مبينا أن الحوثيين «هم من بدأوا الحرب وليس نحن»، مستطردا: «كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن، وهناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية، واليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا وتدخل إيران بشؤونه مدمر».