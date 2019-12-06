شكرا لقرائتكم 3 قتلى بينهم المهاجم في حادثة قاعدة فلوريدا العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل مسلح بعد إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، فيما أصيب 10 أشخاص، أفادت مراسلة العربية والحدث بمقتل أحدهم.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، إن السلطات أعلنت أن هناك شخصا يطلق الرصاص في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية بالمقاطعة قبل أن تعلن مقتل مطلق النار بعد ذلك بدقائق.

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وما زالت ملابسات الحادث غير واضحة.

وقالت أمبر سوزارد، المتحدثة باسم قائد شرطة المقاطعة، إن هناك شخصا يطلق الرصاص بالقاعدة. وخلال دقائق قال مكتبها في بيان "تأكد مقتل مطلق الرصاص". ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وكان بحار أطلق الرصاص يوم الأربعاء على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.