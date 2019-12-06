رئيس اتحاد المخابز: التعرض لأي صاحب فرن قد يؤدي لاتخاذ قرار صارم

دعا رئيس اتحاد المخابز والافران في لبنان ​كاظم ابراهيم​ الجمعية العمومية لأتحاد ​نقابات المخابز والافران​ الى الاجتماع الساعة الاولى بعد ظهر الثلاثاء 10 الحالي في لاتخاذ الخطواط المناسبة، محذرا "المسؤولين كافة من مغبة التعرض لأي صاحب فرن، لأن ذلك قد يؤدي الى اتخاذ قرار قاس وصارم نتيجة تصرف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ الذي حملنا أعباء تقلبات سعر صرف الدولار الاميركي، ولم يقبل بمشاركتنا في الدراسة التي أعدها عن كلفة الرغيف ولا يزال على موقفه حتى الساعة، الامر الذي قد ينعكس سلبا على المستهلك نتيجة تعنت الوزير، وهو على دراية كاملة ومسبقة بالواقع والاسباب الحقيقية لارتفاع الكلفة".

وفي تصريح له أوضح، ابراهيم أنه "عرضنا على وزير الاقتصاد حتى لا يتحمل المستهلك اللبناني أي عبء كان، ان يدعم سعر الطحين المخصص لصناعة ​الخبز العربي​، جريا على العادة التي كانت معتمدة منذ عشرات السنين، الا انه رفض البحث في ذلك، وهنا نتوجه الى الشعب اللبناني لنوضح له ان الطحين غير مدعوم اطلاقا".