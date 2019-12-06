علي عبد اللطيف فضل الله: لتفاهمات داخلية تمنع وقوع كارثة وطنية

طالب رئيس "لقاء الفكر العاملي"السيد ​علي عبد اللطيف فضل الله​ بـ"وقف سياسات المناورة والتعطيل والاسراع بتشكيل ​حكومة​ وطنية جامعة تحاكي اوجاع التاس ومعاناتهم وتمنع وقوع كارثة وطنية جراء تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد كل اللبنانيين"، داعياً

وخلال خطبة الجمعة التي القاها من على منبر مسجد الكبير في عيناثا، دعا فضل الله إلى "تحصين الداخل بالحوار والتفاهمات الوطنية وعدم الانصياع للإملاءات الخارجية التي تعبث بالمكونات الوطنية خدمة للمشاريع السياسية والاقتصادية المشبوهة"، منبهاً لـ"خطورة تردي الاوضاع المعيشية وفقدان مقومات ​الحياة​ الكريمة نتيجة تفاقم الازمة المالية والنقدية واستمرار حالة التسيب والفوضى و​ارتفاع الاسعار​ في ظل غياب المريب للدولة واجهزتها".

واعتبر أن "بروز ظاهرة ​الانتحار​ تعبر عن حالة اليأس والاحباط من مكونات ​السلطة​ وإدانة صارخة لكل السياسيين المنخرطين ب​منظومة​ الفساد التي اوصلتنا لحالة الانهيار والسقوط"، محذراً من "الارتهان لسياسات ​البنك الدولي​ التي تستثمر الاوضاع الداخلية الصعبة لفرض الخيارات المنسجمة مع الصفقات السياسية المشبوهة التي تعد لمحاصرة ​المقاومة​ وانهاء ​القضية الفلسطينية​ والتحكم بسياسات وموارد المنطقة".

وناشد المرجعية الدينية في ​العراق​ "تعزيز دورها الحواري الجامع والعمل على وقف إراقة الدماء ومواجهة الفاسدين تحت العناوين الدينية والطائفية وكل العابثين بأمن واستقرار العراق".