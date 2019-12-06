النشرة: ادخال جريح بطلق ناري الى مستشفى صيدا الحكومي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنه "ادخل الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ (محمد. ف) مواليد ١٩٨٩ من منطقة ​البيسارية​ مصابا بطلق ناري بفخذه في منطقة كفر ملكي، وقد حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث".

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