بدأت في هذه الأثناء جلسة ​لجنة المال والموازنة​ في ​ساحة النجمة​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ لبحث واقرار موازنات وزارات ​الشباب​ و​الرياضة​ والخارجية والمغتربين والثقافة والاعلام والسياحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة لجنة المال لبحث واقرار موازنات عدد من الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.