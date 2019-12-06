وزارة الطاقة: لعدم دفع اي مبلغ يضيفه أصحاب المولدات على السعر التوجيهي الرسمي

لفت المكتب الاعلامي في ​وزارة الطاقة والمياه​ في بيان الى أن "بعض ​أصحاب المولدات​ الخاصة، يعمدون الى فرض رسم ثابت اضافي على التسعيرة التوجيهية التي تصدرها الوزارة وعلى التلاعب بسعر الكيلوات المذكور في هذه التسعيرة بحجة تغطية التكاليف الاضافية الناتجة عن فروقات سعر صرف ​الدولار​"، داعية "المواطنين الذين يتعرضون لهذه الممارسات الى إبلاغ الجهات المختصة فوراً، وخاصةً ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، عن هذه المخالفات والامتناع عن دفع اي مبلغ يضيفه أصحاب المولدات على السعر التوجيهي الرسمي خاصةً وأن الوزارة قد سمحت لهم وبصورة مؤقتة بشراء حاجتهم من مادة ​المازوت​ من منشآت ​النفط​ في ​طرابلس​ و​الزهراني​ والدفع ب​الليرة اللبنانية​ ما ينفي المزاعم عن أية تكاليف ناتجة عن فروقات سعر صرف الدولار".

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