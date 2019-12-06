افرام دعا المواطنين للمشاركة في تسمية رئيس الحكومة المكلف

دعا النائب نعمة افرام في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين للمشاركة بكثافة في تسمية اسم رئيس الحكومة المكلف الذي يرونه مناسبا لتولي مهام تشكيل الحكومة الجديدة لأنهم "المرجع الأول والأخير ومسؤوليته إيصال صوتهم في الاستشارات النيابية".
واعلن المكتب الاعلامي لافرام "انه جرت عملية مشاركة واسعة وغير متوقعة للطلب، حيث سجل في أقل من ساعتين أكثر من ألف تسمية وتعليق تمحورت حول أسماء من خارج ما هو مطروح في الاعلام ولدى المعنيين مع المزايا المطلوبة".
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