زار رئيس ​جمعية تجار لبنان الشمالي​ ​أسعد الحريري​، مفتي ​طرابلس​ والشمال الشيخ ​مالك الشعار​. ولفت المجتمعون إلى "الوضع الراهن الذي يضعنا أمام تحديات مصيرية تواجه البلاد والعباد وتحتاج الى مجلس حكماء لبحث الخروج من تلك ​الأزمة​، وهذا لا يكون إلا بالإسراع في تشكيل ​حكومة​ ثقة تلبي متطلبات وتوقعات وحاجات الشعب وتشمر عن سواعد الإنجاز والإصلاح الحقيقي في مرحلة إنقاذية حساسة، لذا نحث رئيس البلاد على الإنطلاق بالإستشارات النيابية الملزمة في أسرع وقت وتذليل كل العقبات للتأليف بعد التكليف، ونحذر من تأزم الوضع الذي لم يعد يحتمل وينذر بتداعيات كارثية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد جمعية تجار الشمال زار الشعار: للانطلاق بالإستشارات والإسراع بتشكيل حكومة ثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.