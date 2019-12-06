سوق الوظائف بكندا خسر 71200 وظيفة بتشرين الثاني ومعدل البطالة ارتفع إلى 5.9 بالمئة

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، أنّ "سوق الوظائف في كندا خسرت 71200 وظيفة في تشرين الثاني الماضي، بينما ارتفع مُعدَّل ​البطالة​ إلى 5.9 بالمئة"، فيما يرجع إلى حدّ كبير إلى فقدان وظائف في قطاعَي الصناعات التحويليّة والادارة العامة.

وأوضحت أنّ "قطاع الصناعات التحويليّة خَسر 27500 وظيفة الشهر الماضي، بينما فقدت الإدارة العامة 24900 وظيفة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الموظّفين الدائمين قفز 4.4 بالمئة"، مُجاريًا الزيادة الّتي سجّلها في تشرين الأول.

يُذكر أنّ معدل البطالة في تشرين الثاني هو الأعلى في كندا منذ أن بلغ 6.0 في المئة في آب عام 2018.