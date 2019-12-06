وزير خارجية ليبيا: قرار اليونان بطرد سفيرنا لديها غير مقبول

أكّد وزير ​الخارجية الليبية​ محمد سيالة، في تصريح صحافي، أنّ "قرار ​اليونان​ بطرد السفير الليبي غير مقبول". ولفت إلى أنّ "اليونان ليس لها تمثيل دبلوماسي في ​ليبيا​، لكن ​طرابلس​ كانت ستردّ بالمثل لو كان لها مثل هذه البعثة".

وكان قد أعلن وزير ​الخارجية اليونانية​ نيكوس دندياس، أنّ "اليونان قرّرت طرد السفير الليبي محمد يونس المنفي"، تعبيرًا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا و​تركيا​ في 27 تشرين الثاني الماضي، ل​ترسيم الحدود​ البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح أنّ "أمام السفير 72 ساعة لمغادرة البلاد"، واصفًا الاتفاق الليبي التركي بأنّه "انتهاك سافر للقانون الدولي".