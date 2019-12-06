وزير خارجية ليبيا: قرار اليونان بطرد سفيرنا لديها غير مقبول

أكّد وزير الخارجية الليبية محمد سيالة، في تصريح صحافي، أنّ "قرار اليونان بطرد السفير الليبي غير مقبول". ولفت إلى أنّ "اليونان ليس لها تمثيل دبلوماسي في ليبيا، لكن طرابلس كانت ستردّ بالمثل لو كان لها مثل هذه البعثة".
وكان قد أعلن وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس، أنّ "اليونان قرّرت طرد السفير الليبي محمد يونس المنفي"، تعبيرًا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 تشرين الثاني الماضي، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.
وأوضح أنّ "أمام السفير 72 ساعة لمغادرة البلاد"، واصفًا الاتفاق الليبي التركي بأنّه "انتهاك سافر للقانون الدولي".
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