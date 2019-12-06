حمدوك يتعهد بإعادة الجنود السودانيين من اليمن

أعلن رئيس الوزراء السوداني، ​عبد الله حمدوك​، نيته إعادة الجنود ​السودانيين​ المشاركين في حرب ​اليمن​ ضد جماعة ​حركة أنصار الله​، مشيرا الى أن " تواجد قوات سودانية في اليمن هو إرث تركه النظام السابق".

وفي ​مقابلة​ أجراها مع مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" الأميركي، اعتبر أن "الصراع في اليمن لا حل عسكري له، سواء من جانبنا أو من أي جانبآخر في ​العالم​، ويجب حله عبر الوسائل السياسية"، مشددا على أن بلاده "ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع البقية لمساعدتهم في حل الصراع".

وأوضح أن عدد ما تبقى من جنود بلاده في اليمن ليس بكثير، مقدرًا وجود نحو 5 آلاف جندي سوداني مع الدفعة الأخيرة الذي عادت إلى البلاد.