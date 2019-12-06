كشف زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، أنّ "بحوزته تقريرًا حكوميًّا سريًّا يَكشف أنّه ستكون هناك رسوم جمركيّة بين إيرلندا الشمالية والبر الرئيسي لبريطانيا، بمقتضى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)"، الّذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وركّز في خطاب، على أنّ "هذا هو الدليل الصادم الأكيد الّذي يبيِّن بشكل قاطع الأثر الضار للاتفاق الّذي أبرمه جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي على أجزاء كبيرة من بلادنا"، لافتًا إلى أنّ "جونسون يريد من البريطانيين أن يصوّتوا دون رؤية الأمور على حقيقتها".
وتُركّز الرسالة الرئيسيّة لحملة جونسون قبل الانتخابات الّتي ستجرى الأسبوع المقبل على، أنّه سيُنفّذ اتفاق الخروج، بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء الّذي أجري عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر كوربين أعلن أن بحوزته تقريرا حكوميا سريا يكشف تحايل جونسون بشأن "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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