الدفاع التركية: تفكيك 1381 عبوة ناسفة و752 لغما بمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "القوات الخاصة التركية (الكوماندوز)، تمكنت من تفكيكة 1381 عبوة ناسفة مصنوعة يدويًّا، إلى جانب 752 لغمًا في منطقة عمليّة "نبع السلام" شمالي سوريا.
وأكّدت في بيان، "مواصلة "الكوماندوز" أعمال التمشيط والبحث عن الألغام والمتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار للأهالي، ولإعادة الحياة إلى طبيعتها".
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلّحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، بحسب الجانب التركي.
وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة، بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.
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