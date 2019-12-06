بوتين: آمل أن تجد روسيا وأوكرانيا حلولا مقبولة بموضوع الغاز

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن أمله أن "تنتهي المفاوضات المعقدة مع ​أوكرانيا​ حول ​الغاز​، في إبرام حلول مقبولة للجانبين".

وأوضح بوتين خلال لقاء مع ممثلي الأعمال الألمان "أنني أرى أن الجانبين يطلقان مواقف متباينة، وأقول بصراحة، من الصعب للغاية تنفيذها، لكنني آمل أن يجد المشاركون في المفاوضات، وخاصة الكيانات التجارية، حلولاً مقبولة لهم".

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