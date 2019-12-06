أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن بالغ تأثرها جراء الفظائع التي ارتكبها النازيون في معسكر الاعتقالات "أوشفيتس" في بولندا إبان وقوعها تحت الاحتلال النازي.
وخلال أول زيارة لها للمعسكر في حضور رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، قالت: "أشعر بخزي بالغ"، معتبرة أنه "يجب الصمت أمام هذا الهول لجرائم تخطت حدود كل شيء، لكن السكوت لا ينبغي أن يكون هو الرد".
وأكدت التزام بلادها بـ"إبقاء ذكرى هذه الجرائم حية في الأذهان"، مشددة على "أهمية التحديد بوضوح أن الألمان في ذلك الحين هم المجرمون"، جازمة أن "ألمانيا تدين للضحايا بذلك أيضا، والمسؤولية عن الجرائم السابقة جزء لا يتجزأ من ألمانيا وتمثل جزءا راسخا في الهوية القومية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: أشعر بخزي بالغ بسبب الفظائع التي ارتكبها النازيون بمعسكر الاعتقالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.